Meerut: 30 अगस्त को रवि गौतम ने किया महापंचायत का ऐलान, एसपी देहात और तत्कालीन एसएसपी बर्खास्त करने की मांग

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थप्पड़ कांड के बाद चौधरी चरण सिंह पार्क में धरने पर बैठे एडवोकेट रवि गौतम को 10 दिन हो चुके हैं। अब रवि गौतम ने तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और मौजूदा एसपी देहात अभिजीत कुमार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर महापंचायत का ऐलान कर दिया है। 30 अगस्त को कमिश्नरी पार्क में महापंचायत की जाएगी। रवि गौतम का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा।

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