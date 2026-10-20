Meerut: श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली मां दुर्गा की यात्रा, गंगनहर में प्रतिमा विसर्जन

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सरधना नगर में मंगलवार को मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा श्रद्धा, उल्लास और धूमधाम के साथ निकाली गई। नौ दिनों तक चले पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमा का गंगनहर में विधि-विधान के साथ विसर्जन किया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आए और मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। मनोज शर्मा, अंकित सैनी, अरुण चौपड़ा, यश भारद्वाज, वैभव जैन, योगेश शर्मा, शुभम प्रजापति, विकास राय, अंशुल शर्मा, दीपांशु शर्मा, अंकुर आदि शामिल रहे।

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