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Meerut: मांगों को लेकर कमिश्नरी पहुंचे छात्र, पुलिस ने गेट पर रोका; सीओ ने सुनी समस्या, ज्ञापन लिया

Dimple Sirohi

Updated Wed, 21 Oct 2026 01:30 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 01:30 PM IST







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मेरठ में अपनी मांगों को लेकर कमिश्नरी जा रहे छात्रों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच बातचीत हुई। मौके पर पहुंचे सीओ ने छात्रों की समस्याएं सुनीं और उनसे ज्ञापन लिया। छात्र अपनी मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कमिश्नरी पहुंचे थे। ज्ञापन लेकर सीओ ने छात्रों की बात सुनी। ... और पढ़ें

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