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Meerut: कमिश्नरी पार्क से बाहर आ रहे रवि गौतम और समर्थकों को पुलिस ने वापस अंदर भेजा, एसपी सिटी बोले- ग्रामर ऑफ एनार्की पढ़ें, सड़क जाम न करें

मेरठ ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 01:07 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 01:07 PM IST

कमिश्नरी पार्क में चल रही महापंचायत के दौरान रवि गौतम और उनके समर्थक बाहर सड़क पर आ गए, जिनको पुलिस ने समझाने के बाद वापस अंदर भेज दिया। इस दौरान एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बाबा साहेब के ग्रामर ऑफ एनार्की को पढ़ने की अपील की। उन्होंने सड़क जाम ना करने की अपील की। एसपी सिटी ने कहा कि आप अपना विरोध दर्ज कराइये, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें। एसपी सिटी ने कहा कि आसपास बहुत अस्पताल हैं, कचहरी है, रोड जाम करने से व्यवस्था बिगड़ेगी। ... और पढ़ें

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