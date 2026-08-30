Meerut: कमिश्नरी पार्क से बाहर आ रहे रवि गौतम और समर्थकों को पुलिस ने वापस अंदर भेजा, एसपी सिटी बोले- ग्रामर ऑफ एनार्की पढ़ें, सड़क जाम न करें

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Meerut: Police sent Ravi Gautam and his supporters back inside as they were exiting Commissionerate Park; the SP (City) told them to "read the 'Grammar of Anarchy'" and not to block the road.
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Meerut: कमिश्नरी पार्क से बाहर आ रहे रवि गौतम और समर्थकों को पुलिस ने वापस अंदर भेजा, एसपी सिटी बोले- ग्रामर ऑफ एनार्की पढ़ें, सड़क जाम न करें
कमिश्नरी पार्क में चल रही महापंचायत के दौरान रवि गौतम और उनके समर्थक बाहर सड़क पर आ गए, जिनको पुलिस ने समझाने के बाद वापस अंदर भेज दिया। इस दौरान एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बाबा साहेब के ग्रामर ऑफ एनार्की को पढ़ने की अपील की। उन्होंने सड़क जाम ना करने की अपील की। एसपी सिटी ने कहा कि आप अपना विरोध दर्ज कराइये, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें। एसपी सिटी ने कहा कि आसपास बहुत अस्पताल हैं, कचहरी है, रोड जाम करने से व्यवस्था बिगड़ेगी।
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