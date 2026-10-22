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Meerut: शिक्षक-स्नातक MLC चुनाव कल, तैयारियां पूरी; ITI से मतदान कराने के लिए रवाना हुईं पोलिंग पार्टियां

Dimple Sirohi

Updated Thu, 22 Oct 2026 03:35 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 03:35 PM IST







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मेरठ में शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरठ में मतदान से पहले आईटीआई परिसर से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्री के साथ भेजा गया है। प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने की तैयारियां की गई हैं। ... और पढ़ें

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