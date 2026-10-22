पैरा एशियन गेम्स 2026: पैरा तीरंदाजी में मेरठ की बहू स्वाति चौधरी ने जीता रजत पदक

सोनीपत के साई केंद्र में करती हैं तैयारी

स्वाति चौधरी अपनी तीरंदाजी की तैयारी सोनीपत स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्र में रहकर करती हैं। यहां वह नियमित अभ्यास के जरिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करती हैं।



उन्हें कोच सत्यदेव सिंह और विवेक चिकारा ने प्रशिक्षण दिया है। दोनों प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में स्वाति ने अपने खेल को निखारा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।



पहले भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत चुकी हैं पदक

स्वाति चौधरी इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। पैरा एशियन गेम्स में रजत पदक उनकी उपलब्धियों की कड़ी में एक और अहम सफलता है। उनकी इस उपलब्धि पर कोच सत्यदेव सिंह ने भी उन्हें बधाई दी।



स्वाति की सफलता पैरा खेलों में खिलाड़ियों की मेहनत और निरंतर अभ्यास को रेखांकित करती है। पैरा तीरंदाजी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है।