सीएम ग्रिड की सड़क में गड़बड़ी: निगम के इंजीनियरों पर उठे सवाल, अवर अभियंताओ से जवाब-तलब

मेरठ नगर निगम में आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। शिकायतों के समाधान के बाद मिल रहे असंतोषजनक फीडबैक की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल कागजों पर कार्रवाई दिखाकर शिकायतों का निस्तारण नहीं माना जाएगा। शिकायतकर्ता की समस्या को समझकर उसका वास्तविक समाधान करना होगा। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम में आयोजित बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए गए।



शिकायतों के निस्तारण पर अधिकारियों ने जताई नाराजगी

जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के निर्देश पर बुधवार को मेरठ नगर निगम में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार और राजेश कुमार के साथ डीएम की ओर से नामित सिटी मजिस्ट्रेट तथा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज मौजूद रहे।



बैठक में निगम से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के बाद मिल रहे असंतोषजनक फीडबैक पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने संबंधित विभागीय कर्मचारियों के कामकाज पर नाराजगी जताई और कहा कि शिकायतों को निपटाने की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है।