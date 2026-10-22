वेस्ट यूपी में मौसम: दिन में गर्मी और रात में बढ़ रही ठंड, मेरठ में प्रदूषण बढ़ा, एक्यूआई 300 के करीब पहुंचा

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वेस्ट यूपी में अक्टूबर के अंतिम दिनों में सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है, जबकि दिन में तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना है। मेरठ में एक्यूआई 300 के करीब पहुंचने से प्रदूषण की चिंता बढ़ी।

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दिन में गर्मी, सुबह-शाम बढ़ रही ठंड

अक्टूबर के अंतिम दिनों में वेस्ट यूपी के मौसम में दिन और रात के तापमान का अंतर साफ महसूस हो रहा है। दोपहर में तेज धूप निकलने के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। वहीं, सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहने लगा है।



रात के तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मौसम के इस बदलाव के बीच लोगों को दिन में गर्मी और सुबह-शाम ठंड दोनों का सामना करना पड़ रहा है।



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मेरठ में बढ़ते प्रदूषण से चिंता

मेरठ समेत एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होने की चिंता बनी हुई है। एक्यूआई 300 के करीब पहुंचने पर प्रदूषण का असर स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर हो सकता है। हालांकि, किसी खास समय और स्थान का वास्तविक एक्यूआई जानने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित आधिकारिक निगरानी केंद्र के ताजा आंकड़े देखना जरूरी है।



हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ने से कुछ लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



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