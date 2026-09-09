{"_id":"6aa0fcec4a42c926fc022026","slug":"video-meerut-krishna-janmashtami-chhathi-mahotsav-yatra-taken-out-from-sati-temple-artists-dance-with-devotees-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सती मंदिर से निकली कृष्ण जन्माष्टमी छठी महोत्सव यात्रा, झांकी के साथ कलाकारों ने श्रद्धालुओं संग किया नृत्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सती मंदिर से निकली कृष्ण जन्माष्टमी छठी महोत्सव यात्रा, झांकी के साथ कलाकारों ने श्रद्धालुओं संग किया नृत्य

Dimple Sirohi

Updated Wed, 09 Sep 2026 12:00 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 12:00 PM IST







Link Copied



मेरठ में सूरजकुंड स्थित सती मंदिर से कृष्ण जन्माष्टमी छठी महोत्सव यात्रा निकाली गई। यात्रा में भगवान श्रीकृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झांकी के साथ चल रहे कलाकारों ने श्रद्धालुओं के साथ नृत्य किया। यात्रा में डोले पर भगवान की सुंदर सजावट की गई थी। श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन