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Meerut: मध्य गंगनगर में किया मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन

Mohd Mustakim

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:26 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:26 PM IST







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हस्तिनापुर में नवरात्र के समापन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विधि-विधान के साथ विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी और अगले वर्ष फिर से आने की कामना की। प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। ... और पढ़ें

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