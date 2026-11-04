{"_id":"6aeb62e5865ee76561040eeb","slug":"video-meerut-ganga-utsav-held-at-draupadi-ghat-in-hastinapur-devotees-perform-grand-aarti-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: हस्तिनापुर में द्रौपदी घाट पर गंगा उत्सव, श्रद्धालुओं ने की भव्य आरती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर कस्बे के प्राचीन द्रौपदी घाट पर जिला गंगा समिति की ओर से गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। कस्बे के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान गंगा घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। गंगा उत्सव के दौरान घाट पर भक्तिमय माहौल रहा। कार्यक्रम में लोगों ने मां गंगा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संकल्प लिया।

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