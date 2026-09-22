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मेरठ: सरधना में गणेश विसर्जन शोभायात्रा में झूमे श्रद्धालु, ढोल की थाप पर विदेशी भक्त ने किया डांस

Dimple Sirohi

Updated Tue, 22 Sep 2026 04:05 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 04:05 PM IST







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सरधना में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को गणेश विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु भक्ति गीतों और ढोल-नगाड़ों की धुन पर झूमते नजर आए। शोभायात्रा में शामिल एक विदेशी श्रद्धालु ने भी ढोल की थाप पर जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। ... और पढ़ें

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