Meerut: मवाना में मकान में लगी आग, जिंदा जलकर युवक की मौत

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मवाना के मोहल्ला काबली गेट स्थित वाल्मीकि गली में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की लपटों के बीच फंसे एक युवक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मृतक की पहचान आशु (30) पुत्र सुदेश निवासी मवाना के रूप में हुई है।

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