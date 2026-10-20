Meerut: हस्तिनापुर रामलीला में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच हुआ भीषण युद्ध

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हस्तिनापुर रामलीला मंचन में सोमवार को लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध का मंचन किया गया। युद्ध के दौरान दोनों योद्धाओं ने एक-दूसरे पर जमकर प्रहार किए। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया, वहीं लक्ष्मण ने वीरता के साथ मुकाबला किया। युद्ध के रोमांचक दृश्यों को देखकर दर्शक भाव-विभोर हो गए। रामलीला मैदान में मंचन देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

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