मेरठ: होटल में दूसरे समुदाय के युवकों के साथ छात्रा पकड़ी, हिंदू संगठनों का हंगामा

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भावनपुर क्षेत्र के गंगानगर एक्सटेंशन में स्थित होटल में दूसरे समुदाय के दो युवकों के साथ एक नाबालिग छात्रा मिलने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। होटल मालिक और हिंदू संगठन के लोगों बीच कहासुनी हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दो युवक, एक युवती और एक किशोरी को थाने ले गई। पुलिस ने फिलहाल होटल पर ताला लगवा दिया है।

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