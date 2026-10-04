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मेरठ: कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में परीक्षा का आयोजन

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:01 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:01 PM IST







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कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में रविवार को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा देकर बाहर निकलते परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर सरल आया। ... और पढ़ें

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