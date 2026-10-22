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मेरठ: मुकंदी देवी धर्मशाला से निकली मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा, बंगाली समाज ने किया धुनुची नृत्य और सिंदूर खेला

Dimple Sirohi

Updated Thu, 22 Oct 2026 03:35 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 03:35 PM IST







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मेरठ के घंटाघर स्थित मुकंदी देवी धर्मशाला में नवरात्र के दौरान आयोजित दुर्गा पूजा के समापन के बाद आज मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने पारंपरिक धुनुची नृत्य किया और सिंदूर खेला की रस्म निभाई। धार्मिक उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मां दुर्गा को विदाई दी गई। ... और पढ़ें

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