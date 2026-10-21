{"_id":"6ad8f9c6c6fd13afbf09d126","slug":"video-meerut-durga-puja-festival-organized-children-presented-cultural-performances-in-the-bengali-language-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन, बंगाली भाषा में बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर कस्बे के बंगाली बाजार चौराहे पर आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में बंगाली संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिल रही है। महोत्सव के दौरान छोटे बच्चों ने बांग्ला भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से बंगाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों का उत्साह देखते ही बना। श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

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