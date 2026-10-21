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मेरठ: दुर्गा महोत्सव का आयोजन, बंगाली समाज के बच्चों ने पंजाबी गानों पर किया डांस
हस्तिनापुर कस्बे में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कार्यक्रमों में बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्ला संस्कृति और परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत, भाषा और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। महोत्सव में श्रद्धालुओं की भागीदारी से उत्साह का माहौल है।
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