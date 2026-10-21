Meerut: रामसहाय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता, बालक-बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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मेरठ के गढ़ रोड स्थित रामसहाय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। जिले के विभिन्न स्कूलों की टीमों ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया और शानदार खेल प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन करने का उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन ने विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया।

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