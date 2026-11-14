{"_id":"6af7f68b404a0b7efe0e8acf","slug":"video-meerut-declares-no-fly-zone-ahead-of-chief-minister-yogi-adityanaths-visit-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कार्यक्रम स्थल नो फ्लाई जोन घोषित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कार्यक्रम स्थल नो फ्लाई जोन घोषित

Dimple Sirohi

Updated Sat, 14 Nov 2026 11:20 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 11:20 AM IST







Link Copied



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित मेरठ दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पुलिसबल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ... और पढ़ें