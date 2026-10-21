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Meerut: कमिश्नरी चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को सलामी, अखंड भारत रैली में शामिल बच्चों ने दिखाई देशभक्ति

Dimple Sirohi

Updated Wed, 21 Oct 2026 01:30 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 01:30 PM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम से निकली अखंड भारत रैली कमिश्नरी चौराहे पर पहुंची। यहां रैली में शामिल छात्र-छात्राओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर सलामी देकर उन्हें नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित रैली में बच्चों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। तिरंगा लेकर निकले युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ... और पढ़ें

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