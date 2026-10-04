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मेरठ: शहीद भगत सिंह के विचारों को धारण करने का संकल्प लिया

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 PM IST







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बुढ़ाना गेट स्थित आर्य समाज में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के दौरान शहीद भगत सिंह के विचारों को धारण करने के लिए प्रेरित किया गया और संकल्प लिया गया। ... और पढ़ें

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