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Meerut: रिक्शा चालकों को उपयोगी सामग्री वितरित, बोले लक्ष्मीकांत वाजपेयी- अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सम्मान सर्वोपरि

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 11:21 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 11:21 AM IST







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मेरठ के सूरजकुंड गेट स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रिक्शा चालकों को उपयोगी सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि रिक्शा चालकों का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति का हिस्सा है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति का सम्मान सर्वोपरि है। ... और पढ़ें

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