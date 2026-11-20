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मेरठ: दाल मंडी से निकली खाटू श्याम निशान यात्रा, भजनों पर झूमती महिलाओं ने लगाए जय श्याम के जयकारे

Dimple Sirohi

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:58 AM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:58 AM IST







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मेरठ की दाल मंडी से खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिलाएं हाथों में निशान लेकर भजनों की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ीं। ढोल-नगाड़ों की गूंज, गुलाल और जय श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के प्रति अपनी आस्था और भक्ति प्रकट की। ... और पढ़ें

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