{"_id":"6aec36ca2551e4909403e8ce","slug":"video-inpg-college-hosts-navkriti-the-festive-lab-students-showcase-creativity-and-entrepreneurship-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: आईएनपीजी कॉलेज में ‘नवकृति द फेस्टिव लैब’ का आयोजन, छात्राओं ने दिखाई रचनात्मकता और उद्यमशीलता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: आईएनपीजी कॉलेज में ‘नवकृति द फेस्टिव लैब’ का आयोजन, छात्राओं ने दिखाई रचनात्मकता और उद्यमशीलता
मेरठ के आईएनपीजी कॉलेज में संस्थान नवाचार परिषद के संयुक्त तत्वावधान में ‘नवकृति द फेस्टिव लैब’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. अनीता राठी के निर्देशन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सीसीएसयू की प्रो. बिंदु शर्मा और विशिष्ट अतिथि नमिता गुप्ता रहीं। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता का प्रदर्शन किया। सचिव अरुण गुप्ता ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, जबकि प्रो. बिंदु शर्मा ने उन्हें अपनी प्रतिभा पहचानकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. स्वर्णा ने किया। आयोजन में आईक्यूएसी समन्वयक प्रो. दीप्ति कौशिक सहित महाविद्यालय की शिक्षिकाओं का सहयोग रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।