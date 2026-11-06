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मेरठ: मवाना चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू, राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने चेन में गन्ना डालकर किया शुभारंभ

Fri, 06 Nov 2026 11:20 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 06 Nov 2026 11:20 AM IST
सार

मेरठ की मवाना चीनी मिल में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पेराई सत्र शुरू हुआ। राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसान को सम्मानित किया।

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Mawana Sugar Mill Begins Crushing Season, Minister Dinesh Khatik Inaugurates Operations
दिनेश खटीक, मिल का सत्र शुरू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ की मवाना चीनी मिल में आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ नए पेराई सत्र का आधिकारिक शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मिल परिसर में सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसान को सम्मानित किया। इसके बाद मंत्री और मिल अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पूजा-अर्चना कर चेन में गन्ना डालकर पेराई सत्र की शुरुआत की।

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पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसान का सम्मान
पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर मिल परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने सबसे पहले गन्ना लेकर मिल पहुंचे किसान को सम्मानित किया। इस दौरान किसान का स्वागत कर नए सत्र की शुरुआत में उसकी भागीदारी को सम्मान दिया गया।
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पूजा-अर्चना के बाद शुरू हुई गन्ने की पेराई
सम्मान समारोह के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की गई। राज्यमंत्री दिनेश खटीक और चीनी मिल के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से चेन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके साथ ही मिल में नए सत्र के लिए गन्ने की पेराई शुरू हो गई।
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किसान और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में चीनी मिल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय किसान उपस्थित रहे। पेराई सत्र शुरू होने से क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपनी फसल मिल में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल गया है।

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