दीपावली: आतिशबाजी से पहले जान लें ये खतरे, तेज धमाका छीन सकता है सुनने की क्षमता, बच्चों को रखें 7-8 मीटर दूर

तेज आवाज से कानों को हो सकता है नुकसान

वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. संजीव मिगलानी ने बताया कि पटाखों की तेज आवाज कानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कान के पास अचानक तेज धमाका होने से दर्द और सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है। तेज आवाज के संपर्क में आने से कानों में झनझनाहट और कुछ समय के लिए सुनाई देना बंद होने जैसी परेशानी भी हो सकती है।

उन्होंने बताया कि धुएं वाले पटाखों से निकलने वाले एसपीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाईऑक्साइड जैसे प्रदूषक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। इनकी वजह से दमा, सांस की नली में सूजन, नजला, साइनोसाइटिस और लेरिंजाइटिस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

बच्चों को पटाखों से रखें 7-8 मीटर दूर

जिला महिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सफल कुमार ने बताया कि पटाखे जलाते समय छोटे बच्चों को कम से कम सात से आठ मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। पटाखों के बारूद और धुएं के संपर्क में आने से बच्चों की त्वचा पर दाने निकल सकते हैं। उनकी आंखों में जलन की शिकायत भी हो सकती है।

बच्चों को पटाखे जलाने की जगह से दूर रखें और उन्हें अकेले आतिशबाजी न करने दें। पटाखों के धुएं से बचाव के साथ आंखों और त्वचा की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है।