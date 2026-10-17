{"_id":"6ad3b535c597a8d5d70111b6","slug":"video-durgashtami-and-vijayadashami-celebrated-at-saraswati-shishu-mandir-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: सरस्वती शिशु मंदिर में मनाई दुर्गाष्टमी और विजयदशमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर के सरस्वती शिशु मंदिर में शनिवार को दुर्गाष्टमी और विजयदशमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। विद्यालय की नन्हीं छात्राओं ने नौ देवियों का स्वरूप धारण किया। महिला आचार्याओं और जागरण मंडली की प्रमुख संतोष ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल भक्तिमय बना दिया। प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने देवी स्वरूप कन्याओं की आरती उतारकर उन्हें प्रसाद वितरित किया। उन्होंने बच्चों को भगवान श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेने और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया। कार्यक्रम में पंकज कुमार, नरेंद्र कुमार, मधुबाला, ज्योति, राजेश रानी, सुमन और सविता का सहयोग रहा।

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