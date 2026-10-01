बुलडोजर के सामने गूंजे भजन, विरोध के बीच मंदिर ढहाने पहुंची मेडा की टीम बिना कार्रवाई लौटी

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मेरठ के परतापुर स्थित एयरपोर्ट एंक्लेव में निर्माणाधीन मंदिर पर कार्रवाई करने पहुंची मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की टीम को महिलाओं के विरोध के चलते बिना कार्रवाई लौटना पड़ा। महिलाओं ने ढोलक-मंजीरे बजाकर भजन शुरू कर दिए। इसके बाद मंदिर कमेटी के सदस्य, पार्षद पुत्र आकाश काशी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस बल साथ नहीं होने के कारण विरोध बढ़ने पर मेडा टीम कार्रवाई रोककर लौट गई।

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