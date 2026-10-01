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केसरगंज मस्जिद प्रकरण: सचिन सिरोही के गंभीर आरोप, बोले- मेरी हत्या हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार

Thu, 01 Oct 2026 03:42 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 01 Oct 2026 03:42 PM IST
सार

मेरठ के केसरगंज मस्जिद प्रकरण में सचिन सिरोही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही।

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Meerut Kesar Ganj Mosque Case: Sachin Sirohi Alleges Harassment, Says Officials Will Be Responsible If He Is K
हिंदू नेता सचिन सिरोही - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के केसरगंज मस्जिद प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मस्जिद प्रकरण में उनकी भूमिका नहीं थी, इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा किया गया। सचिन सिरोही ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि यदि उनकी हत्या होती है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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पुलिस-प्रशासन पर लगाए आरोप
सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि केसरगंज मस्जिद प्रकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर विशेष समुदाय के दबाव में हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
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बोले- हत्या हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन सिरोही ने अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी हत्या होती है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पूरे मामले में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री से मिलने की बात
सचिन सिरोही ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे मामले की शिकायत करेंगे। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कही।

कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार समेत पलायन की चेतावनी
सचिन सिरोही ने कहा कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह परिवार समेत पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं, केसरगंज क्षेत्र में पिछले दिनों से विवाद को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था जारी है।

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