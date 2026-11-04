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मेरठ: दो दिवसीय क्रिकेट लीग शुरू, ग्रुप ए ने 25 ओवर में बनाए 166 रन; बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
मेरठ में करन पब्लिक स्कूल के मैदान में दो दिवसीय क्रिकेट लीग के पहले दिन ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच रोमांचक मैच खेला गया जिसमें सबसे पहले ग्रुप ए के खिलाड़ियों ने 25 ओवर में 166 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए ग्रुप बी के खिलाड़ियों ने चार ओवर में 20 रन बनाकर एक विकेट खोया और क्रीज पर जम रहे। खेल आयोजक शोभित त्यागी ने बताया कि यह दो दिवसीय क्रिकेट लीग है जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चयन होंगे। इसके बाद उन्हें बरेली में मैच खेलने का अवसर मिलेगा।
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