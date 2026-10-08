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Meerut: ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर कांग्रेस का धरना, आंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठे कार्यकर्ता, जंतर-मंतर की घटना का भी विरोध

Dimple Sirohi

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:27 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:27 PM IST







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मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आंबेडकर प्रतिमा के नीचे धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही, कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस द्वारा कथित बर्बरता का भी विरोध किया। ... और पढ़ें

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