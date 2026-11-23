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मेरठ में 24 नवंबर को होने वाले गंगा स्नान पर्व से एक दिन पहले सोमवार को सोहराब गेट डिपो पर बसों की कमी के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में यात्री डिपो पहुंचे, लेकिन पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं होने से उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बसों में यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक रही कि अंदर खचाखच भरने के बावजूद डिपो प्रशासन ने बसों की संख्या नहीं बढ़ाई। सीट पाने के लिए यात्रियों के बीच अफरातफरी की स्थिति बनी रही। ऐसे में गंगा स्नान पर्व को लेकर बेहतर परिवहन व्यवस्था के डिपो प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो गए।

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