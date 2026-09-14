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मेरठ: नौ सूत्रीय मांगों को लेकर बस परिचालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

Mon, 14 Sep 2026 11:47 AM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:47 AM IST
Bus Conductors’ Strike Continues for Second Day Over Nine-Point Demands in Meerut
मेरठ के लोहिया नगर स्थित सिटी ट्रांसपोर्ट डिपो पर बस परिचालकों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। परिचालकों ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पीएफ और ईएसआई कटने के बाद तय 4.26 रुपये प्रति किलोमीटर भुगतान में कटौती किए जाने और 14-15 घंटे की ड्यूटी के बावजूद आठ घंटे की हाजिरी लगाए जाने का विरोध किया। परिचालकों ने धरोहर राशि वापस करने, आईडी कार्ड और वर्दी उपलब्ध कराने, त्योहार पर प्रोत्साहन राशि देने, बस खराब होने पर भुगतान और 25 लाख रुपये का जीवन बीमा कराने समेत अन्य मांगें उठाईं। उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान सचिन, शाहिद, आलोक, राहुल, मनोज, दीपक, अनुराग और अशोक समेत अन्य परिचालक मौजूद रहे।
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