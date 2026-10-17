Meerut: सरकारी जई के बीज दुकानों पर बिकने की शिकायत, धरने पर बैठे भाकियू

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के राजकीय पशुचिकित्सालय में किसानों के लिए आए सरकारी जई के बीज को खुले बाजार में दुकानों पर बेचे जाने की शिकायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन (स्वाभिमान) के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए एसडीम संतोष कुमार व सीओ पंकज लवानिया ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया उसके बाद धरना समाप्त हुआ।

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