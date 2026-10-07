{"_id":"6ac6072256942316140f5800","slug":"video-bku-kisan-kranti-protests-over-alleged-medical-negligence-and-misbehavior-in-kankerkhera-hospitals-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अस्पतालों में लापरवाही और मरीजों से दुर्व्यवहार का आरोप, भाकियू किसान क्रांति का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: अस्पतालों में लापरवाही और मरीजों से दुर्व्यवहार का आरोप, भाकियू किसान क्रांति का प्रदर्शन

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 02:17 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 02:17 PM IST







Link Copied



मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज में लापरवाही और मरीजों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

विज्ञापन