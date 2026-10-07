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मेरठ: अस्पतालों में लापरवाही और मरीजों से दुर्व्यवहार का आरोप, भाकियू किसान क्रांति का प्रदर्शन
मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज में लापरवाही और मरीजों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की।
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