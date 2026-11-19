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मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के शहरोज फोरलेन पर बृहस्पतिवार की सुबह घने कोहरे के बीच दो बसों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में शिवगंगा बस के चालक समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज पहुंचाया। वहां चालक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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