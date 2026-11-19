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बुधवार सुबह जब मंदिर के पुजारी कृष्ण कुमार शुक्ला मंदिर पहुंचे तो गेट का मुख्य ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर दान पेटिका के अलावा अलमारी और एक छोटे कमरे का ताला भी टूटा मिला। सभी ताले वहीं आसपास फेंके गए थे। सूचना पर आसपास के लोग मंदिर पर पहुंचे। जांच में पता चला कि मंदिर में रखी दोनों दान पेटियों के ताले तोड़कर उनमें रखे रुपये निकाल लिए गए हैं।ब्लॉक परिसर में एक ही मंदिर में भगवान शिव और दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर की कोई रजिस्टर्ड संस्था, ट्रस्टी, या अध्यक्ष नहीं है। यह मंदिर पूरी तरह लोगों की आस्था से चलता है। इसका संचालन प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। दो साल पूर्व महिलाओं के ही सहयोग से मंदिर में शिव प्रतिमा और पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। आस्था के इस केंद्र में पहली बार चोरी होने से महिलाओं में दुख और गुस्सा दोनों है। श्रद्धालुओं का कहना है कि चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा।चौकीदार की तैनाती के बावजूद कैसे हुई चोरी?बड़ा सवाल यह है कि मंदिर ब्लॉक परिसर के अंदर है, जहां चौकीदार की तैनाती है। इसके बावजूद चोर रात में परिसर में कैसे घुसे, कैसे तीन-तीन ताले तोड़े और दान पेटी का रुपया लेकर भाग गए, किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या ब्लॉक परिसर में रात में चौकीदार मौजूद था? अगर था तो चोरों की आहट क्यों नहीं मिली? हालांकि पूरे परिसर में सीसीटीवी की व्यवस्था है। पुलिस अगर सीसी कैमरा की जांच करें तो चोरों का सुराग लग सकता है।मंदिर में चोरी की जानकारी अभी तक किसी ने नहीं दी है। जानकारी के बाद संबंधित चौकी इंचार्ज को मौके पर भेज कर जांच कराई जा रही है। अगर तहरीर मिलेगी तो चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। केके वर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना।