मऊ में दक्षिणटोला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रामपुर चकिया के पास बुधवार को हुई पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामिया बाइक चोर सफीउद्दीन उर्फ छोटू पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल और नकदी बरामद हुई है।

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पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश सिंह के नेतृत्व में दक्षिणटोला पुलिस ने यह कार्रवाई की। विज्ञापन



एसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम सफीउद्दीन उर्फ छोटू पुत्र नियमतुल्ला निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ बताया। वह थाना दक्षिणटोला के मुकदमा अपराध संख्या 118/26 धारा 303(2), 317(4), 317(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस में वांछित था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश सिंह के नेतृत्व में दक्षिणटोला पुलिस ने यह कार्रवाई की।एसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम सफीउद्दीन उर्फ छोटू पुत्र नियमतुल्ला निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ बताया। वह थाना दक्षिणटोला के मुकदमा अपराध संख्या 118/26 धारा 303(2), 317(4), 317(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस में वांछित था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

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