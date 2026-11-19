मऊ में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, चोरी, लूट, गैंगस्टर समेत दर्ज हैं 10 से ज्यादा मामले
मऊ जिले के रामपुर चकिया में पुलिस मुठभेड़ हुई। जिसमें 25 हजार का इनामी बदमाश सफीउद्दीन उर्फ छोटू के पैर में गोली लगी। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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मऊ में दक्षिणटोला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रामपुर चकिया के पास बुधवार को हुई पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामिया बाइक चोर सफीउद्दीन उर्फ छोटू पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल और नकदी बरामद हुई है।
पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश सिंह के नेतृत्व में दक्षिणटोला पुलिस ने यह कार्रवाई की।
एसपी ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम सफीउद्दीन उर्फ छोटू पुत्र नियमतुल्ला निवासी खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ बताया। वह थाना दक्षिणटोला के मुकदमा अपराध संख्या 118/26 धारा 303(2), 317(4), 317(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस में वांछित था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पूछताछ में छोटू ने बताया कि वह अपने साथी फैयाज अहमद उर्फ गूड्डू के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करता था। दोनों ने मिलकर कई बाइक चुराई। पकड़े न जाएं इसके लिए नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेच देते थे और पैसे आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे।
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दर्ज हैं 10 मामले
पुलिस के अनुसार सफीउद्दीन पर पहले से 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें चोरी, लूट, गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल हैं। वह कोपागंज, कोतवाली नगर, घोसी, दोहरीघाट और दक्षिणटोला थानों से वांछित रहा है। पुलिस ने बताया कि घायल अभियुक्त के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसके साथी फैयाज की तलाश जारी है।