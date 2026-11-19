मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के शहरोज फोरलेन पर बृहस्पतिवार की सुबह घने कोहरे के बीच दो बसों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में शिवगंगा बस के चालक समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज पहुंचाया। वहां चालक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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कैसे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से एक निजी बस यात्रियों को लेकर गाजीपुर जा रही थी। शहरोज फोरलेन पर पहुंचने के बाद बस चालक ने किसी से मऊ जाने का रास्ता पूछा। इस पर उसे बताया गया कि मऊ पीछे छूट गया है। इसके बाद चालक बस को गलत दिशा में ले जाकर मोड़ने लगा। इसी दौरान मऊ से लखनऊ जा रही शिवगंगा बस घने कोहरे के कारण सामने खड़ी बस को नहीं देख सकी और दोनों बसों में जोरदार टक्कर हो गई। विज्ञापन







टक्कर इतनी तेज थी कि शिवगंगा बस का चालक समेत सात यात्री बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोपागंज पुलिस पहुंच गई और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से एक निजी बस यात्रियों को लेकर गाजीपुर जा रही थी। शहरोज फोरलेन पर पहुंचने के बाद बस चालक ने किसी से मऊ जाने का रास्ता पूछा। इस पर उसे बताया गया कि मऊ पीछे छूट गया है। इसके बाद चालक बस को गलत दिशा में ले जाकर मोड़ने लगा। इसी दौरान मऊ से लखनऊ जा रही शिवगंगा बस घने कोहरे के कारण सामने खड़ी बस को नहीं देख सकी और दोनों बसों में जोरदार टक्कर हो गई।टक्कर इतनी तेज थी कि शिवगंगा बस का चालक समेत सात यात्री बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोपागंज पुलिस पहुंच गई और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया।

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