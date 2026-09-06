मऊ में दर्दनाक हादसा, दो युवकों की आठ घंटे बाद मिली लाश; VIDEO

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मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत में पुल के पास स्थित अंधा मोड़ शनिवार की रात फिर दो परिवारों के लिए मातम का कारण बन गया। यहां तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से टकराकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार कुर्थीजाफरपुर निवासी आकाश (24) और उनके बुआ के बेटे दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा निवासी निकेश (26) की मौत हो गई। दोनों युवक रिश्ते में बुआ-भतीजे के भाई थे।

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