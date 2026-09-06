Mau News: पुण्यतिथि पर याद किए गए पंचानन राय
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:28 AM IST
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मऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से नगर के ब्रह्मस्थान स्थित शिक्षक भवन में शनिवार को श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक, पंचानन राय की 19वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
संगठन के जिलाध्यक्ष जय नारायण द्विवेदी ने कहा कि पंचानन राय एक प्रखर वक्ता थे। अपने वक्तव्य से विधान परिषद और सदन में भी सरकार की बोलती बंद कर देते थे। लगभग 4 दशकों तक शिक्षकों के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। जिला मंत्री डॉ. भूपेंद्र वीर सिंह ने कहा कि जितने सुंदर वह बाहर से थे, उनका दिल शिक्षकों के लिए उतना ही अंदर से खूबसूरत था और वह आजीवन शिक्षकों के हितैषी थे। इस दौरान राजेश कुमार यादव, संयुक्त मंत्री आशुतोष राय, लल्लन, राम लक्ष्मण , प्रदीप, अरविंद आदि शामिल थे। संवाद
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संगठन के जिलाध्यक्ष जय नारायण द्विवेदी ने कहा कि पंचानन राय एक प्रखर वक्ता थे। अपने वक्तव्य से विधान परिषद और सदन में भी सरकार की बोलती बंद कर देते थे। लगभग 4 दशकों तक शिक्षकों के सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। जिला मंत्री डॉ. भूपेंद्र वीर सिंह ने कहा कि जितने सुंदर वह बाहर से थे, उनका दिल शिक्षकों के लिए उतना ही अंदर से खूबसूरत था और वह आजीवन शिक्षकों के हितैषी थे। इस दौरान राजेश कुमार यादव, संयुक्त मंत्री आशुतोष राय, लल्लन, राम लक्ष्मण , प्रदीप, अरविंद आदि शामिल थे। संवाद
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