चार्जिंग में लगा इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, VIDEO

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थाना कोतवाली नगर के हमुनाम नगर कॉलोनी भीटी निवासी राकेश कुमार राय के मकान में सोमवार की भोर में 4:15 बजे इलेक्टि्रक स्कूटी आग का गोला बन गई। वहां खड़ी दो बाइक और एक अन्य स्कूटी, फ्रिज सहित पांच लाख रुपये के सामान जलकर राख हो गए। धुएं का गुब्बार उठने से दो मंजिला मकान की दीवारों पर राख की मोटी परत जम गई।

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