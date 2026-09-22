Mau News: बरनवाल महिला समिति मऊ ने धूमधाम से मनाया तीज उत्सव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:17 AM IST
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मऊ। बरनवाल महिला समिति, मऊ की ओर से नगर के पुरानी तहसील स्थित एक मैरेज हाल में रविवार की रात तीज झंकार उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के पूजन-वंदन के साथ हुआ, जिसके बाद धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक प्रस्तुतियों का सुंदर संगम देखने को मिला। आयोजन का मुख्य आकर्षण ‘हनुमान अंश पिक्चर’ के ‘जब जिद पर आ गई पार्वती’ प्रसंग की विशेष प्रस्तुति रही, जिसने उपस्थित महिलाओं का मन मोह लिया और खूब चर्चा बटोरी। मंच संचालन सुमेधा और उनकी सह-संचालिका मुक्ता बरनवाल द्वारा किया गया। समिति की अध्यक्षा आरती बरनवाल ने कहा कि तीज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध परंपरा, संस्कृति, आस्था और नारी शक्ति के सामर्थ्य का उत्सव है। अध्यक्षा ने स्पष्ट किया कि समिति का उद्देश्य केवल धार्मिक पर्वों तक सीमित न रहकर आने वाले समय में सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवाकार्यों को व्यापक रूप देना है। इस अवसर पर मधुलिका, सेजल, डिंपल, मोनिका, अर्चना, पूजा सहित समिति की अन्य उपस्थित रहीं।
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