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VIDEO: थाली बजाकर तहसील पहुंचीं महिलाएं, बोलीं- ‘प्रशासन को जगाने आए हैं’

Dhirendra Singh

Updated Tue, 25 Aug 2026 02:55 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 02:55 PM IST







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मथुरा के गोवर्धन में तहसील प्रशासन की कथित कार्यप्रणाली से नाराज महिलाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं थाली बजाते हुए गोवर्धन तहसील परिसर पहुंचीं और प्रशासन को जगाने का संदेश दिया। इस दौरान थाली बजाते हुए महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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