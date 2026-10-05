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VIDEO: रसिक दुलारी की मौत से पहले का तीसरा वीडियो...धोती पर खून के निशान, सीढ़ियों से जाते दिखे

Dhirendra Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 04:00 PM IST







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मथुरा। संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने वाले 25 वर्षीय रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या से पहले का तीसरा वीडियो सामने आया है। इसमें रसिक दुलारी सीढ़ियों से छत की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। उनकी धोती पर खून के निशान नजर आ रहे हैं। वीडियो ने उनकी मौत से पहले की परिस्थितियों को लेकर जांच के सवाल और बढ़ा दिए हैं। ... और पढ़ें

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