{"_id":"6a9187cb46c199de6b01cff5","slug":"video-sisters-kept-running-from-pillar-to-post-for-buses-on-raksha-bandhan-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षाबंधन पर बसों के लिए भटकती रहीं बहनें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा में घर से भाइयों को राखी बांधने निकली बहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोएडा, दिल्ली और आगरा की ओर जाने वाली महिलाओं को बस के इंतजार में कई-कई घंटे बिताने पड़े। मथुरा के नए बस अड्डे पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ रही। खासकर महिलाएं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस का इंतजार करती दिखाई दीं। वहीं, परिवहन निगम के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में निगम की बसों से 12470 यात्रियों ने सफर किया है। रक्षाबंधन के मद्देनजर निगम की ओर से 207 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रमुख रूटों पर यात्रियों की भीड़ के सामने बसों की संख्या कम पड़ती नजर आई। महिलाओं का कहना है कि त्योहार के समय अतिरिक्त बसों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उन्हें घंटों इंतजार न करना पड़े।

... और पढ़ें