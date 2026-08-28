{"_id":"6a9187d00a8d86d81605b90e","slug":"video-roadways-bus-and-eeco-collide-violently-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस और ईको की हुई जोरदार भिड़ंत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस और ईको की हुई जोरदार भिड़ंत
मथुरा के गोवर्धन के महमदपुर बाईपास पर शुक्रवार को तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसा हो गया। राजस्थान परिवहन निगम की रोडवेज बस और ईको गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राजस्थान परिवहन निगम की बस और ईको गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईको गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद सड़क पर ईको के टूटे हुए शीशे, बम्पर और अन्य हिस्सों का मलबा बिखर गया। वहीं, रोडवेज बस सड़क किनारे जाकर खड़ी हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही गोवर्धन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। हादसे के कारण बाईपास पर कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहनों की टक्कर काफी तेज थी, जिसके चलते ईको का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।