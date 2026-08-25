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VIDEO: मथुरा में सीडीओ की गाड़ी के आगे खड़े हो गए पीआरडी जवान

Dhirendra Singh

Updated Tue, 25 Aug 2026 03:08 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 03:08 PM IST







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मथुरा के राजीव भवन में मंगलवार दोपहर उस समय हंगामा हो गया, जब प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों ने मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता की गाड़ी को रोक लिया। जवानों ने दो माह से रुके वेतन का भुगतान कराने की मांग की। सीडीओ ने जल्द वेतन दिलाने का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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